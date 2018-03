Skanska innstilt til Noregs største vegkontrakt

innenriks

Ifølgje ei pressemelding frå Vegvesenet er kontrakten den største som nokon gong er inngått i Noreg. For dei 5,5 milliardane skal Skanska byggje, finansiere, drifte og vedlikehalde vegstrekninga i 20 år.

Prosjektet blir gjennomført gjennom den såkalla OPS-ordninga kor det offentlege og det private samarbeider om utbygging.

– Regjeringa er opptatt av å få mest mogleg veg for pengane. Derfor er det gledeleg at vi kan sette i gang med eit stort vegprosjekt etter modellen for offentleg-privat samarbeid. Det første OPS-prosjektet innan vegbygging på ti år, er samtidig ein av dei største vegkontraktane som er inngått i Noreg, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i ei pressemelding frå Regjeringa.

Den nye riksvegen mellom Løten og Elverum omfattar 16 kilometer med firefeltsveg og ni kilometer med tofeltsveg. Utbygginga startar i juni i år og skal vere ferdig i november 2020.

