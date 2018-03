Feirar 500 år med bøker på norsk i 2019

innenriks

Nyheita vart kjent på det 76. norske bibliotekmøtet i Sandefjord torsdag.

– Bokåret 2019 skal bli ei feiring av boka ute blant dei som les og dei som formidlar litteraturen. Noreg er eit land der folk er glade i både å lese og skrive. Vi vil legge til rette for at alle bibliotek i landet skal vere med på feiringa av den norske lesegleda, seier direktør for Nasjonalbiblioteket Aslak Sira Myhre.

Noreg er i 2019 valt ut til å vere hovudland på bokmessa i Frankfurt. Den sjølverklærte bokormen kronprinsesse Mette-Marit er allereie i gang med å promotere dette. Søndag besøkjer ho bokmessa i Leipzig i Tyskland i eigenskap av å vere ambassadør for norsk litteratur, og som ein ledd i førebuingane til Frankfurt 2019.

Nasjonalbiblioteket har vidare etablert fleire bokhistoriske forskingsprosjekt i samband med bokåret og vil arrangere ei rad fagseminar knytt til desse i løpet av året.

Dei to første norske bøkene var elles Missale Nidrosiense og Breviarium Nidrosiense og vart trykte i 1519. Den første er ei messebok for Noreg, mens den andre er ei handbok i liturgiske seremoniar for prestar.

(©NPK)