Venstre seier ja til Aps Acer-krav

innenriks

– Eg er trygg på at vi skal komme Ap i møte på vilkåra, seier Kjenseth til NTB.

Han viser til at over 90 prosent av norsk vasskraftproduksjon i dag er eid av det offentlege.

– Å vere folkevald i kommunar, fylke og på Stortinget for å forvalte desse ressursane blir framleis like viktig. Det er der og ikkje i EU, ESA eller Acer at dei viktige avgjerdene også i fortsettinga skal takast, seier han.

Kjenseth er glad for vedtaket i Aps landsstyre, som onsdag sa ja til Acer under åtte bestemte føresetnader.

– Aps vilkårsbundne ja til Acer og Noregs vidare tilknyting til EUs energiunion er eit ansvarleg ja. Det gir arbeidsro i innspurten av komitearbeidet og fram til endeleg vedtak i Stortinget 22. mars, seier Venstre-representanten.

