Nivå tre betyr at det er stor fare for snøskred.

I Vest-Finnmark er skredfaren venta å bli nedgradert utpå dagen fredag, mens NVE-varselet viser nivå tre for Lofoten og Vesterålen fram til fredag.

Varselet frå direktoratet viser òg at det blir stor fare for snøskred i Trollheimen, Vest-Telemark og Romsdal fredag. Torsdag er snøskredfaren sett til nivå to (moderat fare).

