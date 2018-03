Støre spør om Solberg har kontroll på Listhaug

innenriks

– Viss det stemmer at vi har ein justisminister som legg denne typen utspel på Facebook og deretter nektar å slette innlegget trass i at statsministeren ber henne gjere det, ja, da har vi ein privatpraktiserande justisminister som statsministeren ikkje har kontroll på, seier Støre til NTB.

Han viser til at Dagens Næringsliv onsdag skriv at Solberg, via statssekretær Rune Alstadsæter, alt laurdag bad justisminister Sylvi Listhaug (Ap) om å slette Facebook-innlegget, som viser framandkrigarar i Somalia med teksten «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet».

– Denne saka handlar no meir om Erna Solberg enn om Sylvi Listhaug. Er det justisministeren som styrer statsministeren, eller er det omvendt? Det er eit spørsmål vi treng å få svar på, seier Støre.

