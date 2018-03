Støre: – Ikkje tillitvekkjande av Sylvi Listhaug

innenriks

– At justisministeren seier ho ikkje forstod at bodskapen er sårande og opprørande for mange, og nører oppunder hatefulle ytringar, er ikkje tillitvekkjande. Sylvi Listhaug har trass alt ansvaret ikkje berre for krim- og terrornedkjemping, men også område som omhandlar menneske i sårbare livssituasjonar som vald og overgrep, seier Jonas Gahr Støre i ein kommentar til NTB.

– Om Listhaug og regjeringa tar ansvar, seier ho klart og tydeleg frå om at ho beklagar og slettar innlegget. Og vi har ikkje fått eit svar frå Erna Solberg på om statsministeren meiner innlegget kan bli ståande, seier Støre.

Listhaug skreiv på si Facebook-side tysdag kveld at det aldri var i hennar tankar at innlegget ho skreiv fredag førre veke kunne koplast til Utøya, men har verken beklaga eller sletta innlegget.

