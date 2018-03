Sp vil utsette behandlinga av omstridd energipakke

innenriks

Partiet har lenge meint at Noreg ikkje kan seie ja til pakka, som betyr norsk tilslutning til EUs energibyrå Acer.

Senterpartiet fremma onsdag eit forslag om at saka i Stortingets energi- og miljøkomité blir utsett, og Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum åtvarar mot at Stortinget fattar eit vedtak dei folkevalde ikkje ser rekkjevidda av. Han understrekar at LO denne veka sa nei til norsk tilslutning til pakka no.

Vedum viser til at det ikkje er gjennomført noka grundig analyse av dei langsiktige konsekvensane av at Noreg sluttar seg til Acer. Sp er uroleg for at Noregs råderett over eigne kraftressursar blir svekt når Noreg blir underlagt eit overnasjonalt regelverk.

– I eit så viktig nasjonalt spørsmål kan vi ikkje godta ein slik hasteprosess som regjeringa legg opp til, seier Vedum.

Energi- og miljøkomiteens to proposisjonar i saka skal kome torsdag. Den tredje proposisjonen, frå utanriks- og forsvarskomiteen, kjem 19. mars, før saka etter planen skal behandlast i plenum 22. mars.

