Seks av ti harryhandlar

Kjøtt, mineralvatn, ost, godteri og alkohol er øvst på lista over kva vi handlar hos söta bror, skriv Nationen. Undersøkinga, der 1.000 personar er spurde, vart gjort i februar og er ein del av eit femårig samarbeid mellom NHH og Norgesgruppen.

Det er folk i grensefylket Østfold, og i Vestfold og Akershus som i størst grad drar over grensa for å handle. I Østfold svarar heile 92 prosent at dei har handla i Sverige det siste året. For dei andre fylka er delen høvesvis 79 og 76 prosent.

Dei som sjeldnast kryssar grensa, er stort sett dei som bur lengst unna den. Berre 24 prosent av vestegdene handla i Sverige det siste året, mens delen var 29 prosent i Rogaland og i Sogn og Fjordane.

Tal frå Statistisk sentralbyrå viser at vi brukte 15,8 milliardar kroner på grensehandelen mellom desember 2016 og same månad i fjor.

