Raudt fremjer mistillitsforslag mot Listhaug

– Vi vil fremje dette mistillitsforslaget så snart som råd. Det vil overraske meg dersom fleirtalet på Stortinget har tillit til justisministeren, særleg i lys av dei skarpe reaksjonane som Facebook-posten hennar har skapt, seier Moxnes til NTB.

– Støre har sagt at ho nører oppunder hatet frå 22. juli, og Hareide har sagt at ho må beklage og slette Facebook-posten. Reaksjonane har vore sterke frå mange hald og synleggjer at Listhaug ikkje fortener Stortingets tillit, meiner Moxnes.

Da Ap-leiar Jonas Gahr Støre tysdag vart spurt om partiet vil støtte eller sjølv fremje eit mistillitsforslag mot Listhaug, svarte han slik:

– På eit mellommenneskeleg nivå vil dei fleste seie at dei ikkje har tillit til meiningane til denne personen, men Ap har ikkje tatt ei avgjerd om å reise mistillitsforslag. Inntil vidare er det ei avklaring frå Erna Solberg vi ber om.

I ein tale til landsstyret i Arbeidarpartiet same dag, sa Støre at Noreg i tida etter 22.-juli-terroren stod saman om å ta vare på dei som vart ramma, og om å kjempe imot terrorhandlingar og hatet som «drapa på våre ungdommar sprang ut av».

– I dag har vi ein regjering som rokkar ved dette, hevda Ap-leiaren.

