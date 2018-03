Norske straumkundar har betalt 6,2 milliardar for vindparkar

innenriks

Talet er henta frå Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) og er basert på gjennomsnittleg årleg marknadspris, inkludert meirverdiavgift, skriv Adresseavisen, Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad.

Ei kartlegging avisene har gjort, viser at det dei neste åra kan bli sett opp over 100 vindparkar i Noreg. Dette er mogleggjort gjennom den såkalla elsertifikatordninga som Noreg og Sverige samarbeider om. Ordninga inneber at betalingsforpliktingane skal delast, og dei mest lønnsame prosjekta, uansett land, blir bygde ut.

Då ordninga vart innført 1. januar 2012 kunne kraftselskap auke straumprisen og ta meir betalt frå kundane. Forbrukarane får eit påslag i straumprisen fordi kraftleverandørane er pålagt å kjøpe elsertifikat som fungerer som støtte til utbygging av vindkraft, solkraft eller småkraftverk.

Ifølgje avisene har eit gjennomsnittleg hushald bidratt med 1.900 kroner for elsertifikata i perioden 2012 til 2016. I fjor var kostnaden for sertifikata mellom 400 og 600 kroner per hushald, ifølgje NVE.

Per 1. januar 2018 er det sett i drift og godkjent anlegg i elsertifikatsystemet med ein normalårsproduksjon på 20,3 terawattimar (TWh) straum. Av dette er 5,2 TWh bygt ut i Noreg. Mens Sverige har forlengt ordninga til 2030, blir den avslutta i Noreg i 2021.

