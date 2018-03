Holbergprisen til banebrytande amerikansk jussprofessor 

innenriks

Årets vinnar av Holbergprisen vart kunngjort ved Universitetet i Bergen onsdag morgon.

– Cass Sunstein er ein av vår tids mest vidtfamnande, innovative og tonegivande forskarar, heiter det i grunngjevinga frå juryen.

Han blir hylla for å ha redefinert fleire forskingsfelt, og også for at forskinga hans er implementert i samfunnet og har fått betyding for politikkutforming. Samtidig evnar han å nå fram til folk flest.

– Han beherskar kunsten å formidle komplekse idéar til allmenta. Hans tilnærming er vitskapeleg stringent, men samtidig klar og tilgjengeleg, og arbeida hans er kjenneteikna både av ei djuptfølt omsorg for menneskeleg velferd og av eit utrøytteleg forsvar for den opplyste, offentlege samtalen. Sunstein er ein av vår tids viktigaste intellektuelle, seier Holberg-komitéleiar Pratap Bhanu Mehta.

Nyttiggjere

Snusteins teoriar og meiningar har bidratt i samfunnsdebatten i fleire tiår og har hatt stor innverknad på utforminga av amerikansk politikk. Han jobba blant anna som leiar for reguleringsmyndigheitene i Det kvite hus under president Barack Obama. Den amerikanske jussprofessoren har skrive tallause artiklar og 48 bøker, inkludert banebrytande verk om amerikansk forfatnings- og forvaltingsrett. Han har bidratt med praktiske verktøy som kostnad-nytte analyse, som kan bli nytta i det offentlege.

Ikkje minst har han bidratt til synet på menneskeleg åtferd i samfunnet og korleis denne ofte kan påverkast. Boka «Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth, and Happiness», som han skreiv i 2008 saman med åtferdsøkonom Richard Thaler, vart ein bestseljar. Den tar for seg korleis menneske lar irrasjonell tenking og latskap påverke sine val, og korleis dette med små dytt frå sida – nudges, eller lirkemiddel – kan påverke i rett retning, slik at ein tar betre avgjerder for helse, rikdom og lykke.

Med gode eksempel viser han korleis private og offentlege organisasjonar kan hjelpe enkeltpersonar med å treffe betre val. Eitt grep kan vere å førehandsutfylle skjema med dei beste alternativa, slik at å velje dårlegare alternativ vil krevje ein ekstra innsats. Latskapen vil drive dei til betre val.

Varige verdiar

Sjølv seier Sunstein at han har vore opptatt av korleis ein fremmer varige, konstitusjonelle ideal som fridom, verdigheit, likskap, sjølvbestemming og rettssikkerheit.

– Hovudmålet har vore å styrke fundamenta for demokratiteorien og tilpasse dei ei moderne tid. Eg ønsker å forstå korleis demokrati kan lykkast i praksis med å både forbetre og forlenge våre liv, seier han.

Holbergprisen er i år på 6 millionar kroner og vil bli delt ut under ein seremoni i Universitetsaulaen ved Universitetet i Bergen 6. juni. Samtidig blir Nils Klim-prisen på 500.000 kroner delt ut til ein nordisk forskar under 35 år for innsats innan Holbergprisens fagområde. I år går Nils Klim-prisen til den norske statsvitaren Francesca R. Jensenius, for hennar forsking på val, utvikling og likestillingsspørsmål i India og andre land.

Jensenius er seniorforskar ved Norsk utanrikspolitisk institutt, men tiltrer som førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo, Institutt for statsvitskap, i april.

– Jensenius er ein framifrå statsvitar. Ho handterer komplekse teoriar så vel som empiriske data med same eleganse og klarleik. Jensenius’ karriere gjer henne ytst veleigna som rollemodell for yngre forskarar, seier leiaren av Nils Klim-komiteen, professor Frans Gregersen.

