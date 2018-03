Helsedirektoratet nektar fastlegar å skrive ut attest på at straummålarar er farlege

innenriks

"Fastleger skal ikke skrive ut legeattest som sier at pasienter har helseplager som skyldes stråling fra automatiske strømmålere. Det er ikke dokumentert sammenheng mellom helseplager og stråling fra slike målere", heiter det i meldinga frå direktoratet.

Dei nye målarane skal vere på plass i alle husstandar i landet innan utgangen av året. Målarane sender måledata automatisk til leverandøren over straumnettet, mobilnettet eller eit eige radionettverk, noko som gir ei svak elektromagnetisk stråling.

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har opna for at straumbrukarar kan få fritak frå dei automatiske målarane viss dei kan dokumentere med attest frå lege eller psykolog at dei har helseplager som han eller ho meiner kjem av målaren.

– Målingar som Statens strålevern har gjort, viser at strålinga frå dei automatiske straummålarane ligg langt under dei tilrådde grenseverdiane, skriv Helsedirektoratet.

Ifølgje direktoratet er det i strid med helsepersonellova om fastlegen skriv ut ein attest som seier at pasienten har plager som kjem av ein automatisk straummålar.

