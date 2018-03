Aps Acer-vedtak skaper uro i LO

innenriks

– Det er framleis mykje uvisse, noko som tilseier at ein bør ta seg meir tid, mellom anna for å få betre kunnskap om innhaldet i den fjerde energipakken, som enno ikkje er vedtatt, seier Gabrielsen til NTB.

Måndag bad LO-sekretariatet om at saka blir utsett. I vedtaket heiter det at LO ikkje kan tilrå at Noreg sluttar seg til den tredje energimarknadspakken og EUs energibyrå Acer «med det vi vet nå».

– Betre enn før

Onsdag gjekk likevel landsstyret i Arbeidarpartiet den motsette vegen. Partiet seier ja til Acer – men stiller samtidig åtte såkalla ufråvikelege krav.

– Dette vedtaket er mykje betre enn det opphavlege forslaget frå regjeringa. Det var for dårleg når det gjaldt norsk sjølvråderett over energiressursane, og tok for lite omsyn til norsk industri, seier Gabrielsen.

Imot

Det er først og fremst uvissa knytt til kva fullmakter som i framtida kan bli lagt under den nye norske reguleringsmyndigheita RME som er grunnen til LO-motstanden.

– Ut frå den kunnskapen vi har no, er det full samling i LO om å seie nei, sa LO-sekretær Are Tomasgard til NTB tidlegare denne veka.

Verken Gabrielsen eller Fellesforbund-leiar Jørn Eggum var til stades under landsstyremøtet i Ap onsdag. Vedtaket vart fatta med 31 mot 16 stemmer.

– Gambling

Leiar Jan Olav Andersen i LO-forbundet El og IT meiner Ap-kravet neppe kan sikrast gjennom ein avtale med regjeringspartia så lenge målet med energipakken er overnasjonal styring, slik han uttrykkjer det.

– For oss er det uaktuelt å gamble med råderetten over forvaltninga av vass- og energiressursane i landet, så vårt nei ligg fast, seier Andersen til NTB.

Motstanden mot Acer og skepsisen til Ap-vedtaket onsdag går langt inn i partirekkene. Ap-veteran Martin Kolberg er blant skeptikarane.

