Ap-ja til Acer, på visse vilkår

Redaksjonskomiteen filte lenge på formuleringane i innstillinga som vart vedtatt onsdag.

Vedtaket som landsstyret no har gjort, gir i praksis stortingsgruppa fullmakt til å seie ja til Acer under sitt møte seinare i dag. Men det set som føresetnad at krav og føringar frå LO og lokale Ap-lag blir innfridd og følgde opp.

Dersom så ikkje skjer, kan det bli aktuelt for Ap å trekkje støtta til Acer og EUs tredje energimarknadspakke på eit seinare tidspunkt, etter det NTB forstår.

Ba om utsetting

Motstanden mot energisamarbeidet er sterk i delar av partiet. Måndag bad LO-sekretariatet om at saka blir utsett medan ein ventar på avklaring rundt EUs framtidige energipolitikk.

Eit tilsvarande forslag vart fremma av Møre og Romsdal Ap under landsstyremøtet. Fylkeslaget bad om at avgjerda vart utsett på ubestemt tid og at norsk tilslutning til Acer blir konsekvensutgreidd før Ap-gruppa tar eit standpunkt. Men slik vart det altså ikkje.

– Vi vil ha tryggleik for at vi har full råderett over våre kraftressursar i dag og i framtida. Dersom vi ikkje får fjerna denne uvissa, som er aukande blant folk, meiner vi stortingsgruppa må stemme nei til Acer, sa leiar Berit Tønnesen i Kristiansund Ap då ho gjesta NRKs Politisk kvarter onsdag morgon.

Møre og Romsdal Ap meiner til liks med mange andre i partiet at det er stor uvisse knytt til kva ei tilslutning vil innebere når det gjeld suverenitet og styringsrett over kraftressursane.

Åtvara

Uvisse knytt til kva fullmakter som kan bli lagt under den nye, norske reguleringsmyndigheita RME var noko av grunngjevinga då LO måndag bad om at saka blir utsett.

LO vil vente til den fjerde energimarknadspakka, som vart lagt fram i 2016, er klar. Den er no på veg inn i sluttforhandlingar i EU. Men ein slik strategi er uklok, meiner leiar Ketil Kjenseth (V) i Stortingets energi- og miljøkomité.

– Å vente på den fjerde energipakka kan bli lange og magre år for norsk, eksportretta næringsliv, åtvarar Venstre-politikaren. Han seier det er i Noregs interesse å ikkje skape tvil i EU om EØS-avtalen mens brexit-forhandlingane går føre seg.

– LO hoppar bukk over at andre energimarknadspakker tek slutt den dagen den tredje trer i kraft. Då har vi ingen avtale med EU, og det vil vere eit dramatisk vegval både for norsk energisektor samla sett og for norsk industri, seier han.

Fryktar veljarflukt

På Stortinget har Senterpartiet, SV og Raudt signalisert klar motvilje mot energipakka, men motstanden går altså også langt inn i Arbeidarpartiet. Rundt 100 Ap-ordførarar har skrive under eit opprop mot Acer.

– Dersom stortingsgruppa vel å oversjå grasrota i partiet og fagrørsla, og seie ja til EUs tredje energimarknadspakke, er eg redd fleire vil forlate oss. Både medlemmer og veljarar, skreiv vararepresentant Tove Lise Torve frå Møre og Romsdal på Facebook tysdag.

Energi- og miljøkomiteens to proposisjonar i saka skal kome torsdag. Den tredje proposisjonen, frå utanriks- og forsvarskomiteen, kjem 19. mars.

