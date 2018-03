Varslarar melde frå om moglege brot på skattereglar i NTB

innenriks

– Det er for tidleg å konkludere med at NTB har gjort noko gale. Men det er svært viktig for oss å ta det interne varsel på alvor. Vi vil følgje alle rutinar som knyter seg til eit slikt varsel, seier sjefredaktør og administrerande direktør i nyheitsbyrået Mads Yngve Storvik.

NTB varsla skatteetaten måndag morgon om saka og får assistanse frå revisjonsselskapet BDO i dei vidare undersøkingane.

Moglege feil

Det var måndag for ei veke sidan at leiinga i Norsk Telegrambyrå (NTB) vart gjort kjent med ei mogleg feilrapportering i samband med eitt av Skattefunn-prosjekta i selskapet. Dokumentasjonen var knytt til rapportering av interne timar brukt i prosjektarbeidet.

Den moglege feilrapporteringa vart oppdaga ved gjennomgang av rapporten som skulle sendast inn til Skattefunn-ordninga i 2017.

– Funna har også løyst ut eit behov for å sjå på dokumentasjonen frå tidlegare år og tidlegare prosjekt, seier Storvik.

Skattefunn-ordninga vart etablert i 2002 i den hensikt å motivere norsk næringsliv til auka satsing på forsking og utvikling. Etter søknad til Forskingsrådet kan små og mellomstore bedrifter få 20 prosent av prosjektkostnadane som skattefrådrag.

Medarbeidarar fristilt

Som følgje av at all dokumentasjon knytt til Skattefunn blir gjennomgått, er to medarbeidarar mellombels og frivillig fristilt frå sine stillingar.

– Førebels er det uklart kva som har skjedd, og NTB har ikkje konkludert med at nokon har opptredd kritikkverdig. Det skal den uavhengige gjennomgangen frå BDO finne ut av. Vi er svært opptatt av å vareta desse to medarbeidarane i ei vanskeleg og krevjande tid, seier Storvik.

Han understrekar at dei to sjølv ikkje har hatt økonomisk vinning av den moglege feilrapporteringa, men at det er bedrifta som har fått skattefordelen.

Erkjenner ikkje feil

Av NTBs årsrapport frå 2016 går det fram at resultateffekten av Skattefunn-ordninga var på 3 millionar kroner i 2016 og 3 millionar kroner i 2015. Dei to NTB-medarbeidarane erkjenner ikkje å ha gjort noko feil.

– Dei meiner dei har handtert dette på rett måte, men av omsyn til selskapet har dei akseptert éi vekes fristilling med lønn. Skattefunn-ordninga er svært komplisert, og selskapet har også nytta seg av eksterne rådgjevarar, seier advokat Preben Haugmoen Mo i Føyen Torkildsen, som representerer dei to NTB-medarbeidarane.

(©NPK)