NHO: Eit lite rom for reallønnsvekst 

innenriks

Hos arbeidstakarane har oppgangstider i den norske økonomien skapt optimisme med tanke på eit romslegare oppgjer i år enn dei siste åra. Det kan det også bli, varslar NHO.

– Vi har sagt at det er eit lite rom for reallønnsvekst. Det stemmer at det går betre, men det er ei betring som er ganske skjør, seier Skogen Lund til NTB.

Ho viser til det mykje omtalte mantraet til sentralbanksjefen om at Noreg no er på veg frå særstilling til omstilling og åtvarar derfor:

– Vi er nøydde til å ha ei lønnsutvikling på linje med dei vi konkurrerer med.

Gabrielsen viser på si side til at arbeidstakarane har bidratt solid til å auke konkurransekrafta i bedriftene dei siste åra.

– Det legg godt til rette for at det bør vere rom for arbeidstakargruppene i år. Det er målet og ambisjonen vår for forhandlingane, seier han til NTB.

Frist 22. mars

Med dei to delegasjonane trygt plasserte rundt forhandlingsbordet i NHO-lokala overrekte måndag Skogen Lund og Gabrielsen kvarandre dei respektive krava for oppgjeret.

Partane har frist til å komme til semje innan 22. mars. Viss dei ikkje blir einige, går oppgjeret til mekling med frist 7. april.

Vidareføring av AFP som ei avtalefesta ordning, auka kjøpekraft til alle, endringar i tenestepensjonsordninga og framleis dekning av reise, kost og losji for tilreisande arbeidarar i industrien er hovudkrava frå LO.

For NHO er det sentrale å halde oppe konkurransekrafta for bedriftene. Arbeidsgivarsida har derfor gitt beskjed om at det ikkje er rom for meir enn 2,7 prosents lønnsvekst.

AFP-nøtt

Det er særleg AFP-ordninga som blir nøtta i oppgjeret. Begge partar er einige om at den har sine svake sider, og at ho bør endrast, men der LO ønskjer seg flikking og tetting av hol, krev NHO ei full omlegging.

Skogen-Lund har signalisert at NHO ønskjer å kutte i AFP-tillegga, ikkje lenger gjere ordninga livsvarig og dessutan leggje henne om til ein meir oppteningsbasert ordning.

NHO-sjefen seier AFP-forhandlingane handlar om å finne ein betre modell som balanserer at ein ikkje skal auke kostnadene ved å tette hola der folk fell ut.

– Samtidig må vi sørgje for at vi har ein finansieringsmåte som gjer at ordninga er berekraftig over tid og ikkje har så store risikoelement, seier ho.

NHO har fleire gonger uttalt at ordninga er kraftig underfinansiert og ikkje lenger berekraftig.

Streikefare

Gabrielsen understrekar at tetting av hol i AFP-ordninga står øvst på prioriteringslista til organisasjonen i oppgjeret i år, saman med reallønnsvekst.

LO har signalisert at ei oppteningsløysing ikkje er deira førsteval og peiker på at avkastingsrisikoen da kjem til å falle på arbeidstakarane.

Forhandlingane om AFP i privat sektor blir ytterlegare komplisert ved at partane i offentleg sektor nyleg kom fram til ein ny avtale, som NHO meiner er altfor dyr og god, og som kan gi urealistiske forventningar i det private oppgjeret.

Fleire har peika på at streikefaren er stor i år, ettersom det kompliserte AFP-spørsmålet står så sentralt.

Oppgjeret er det første samordnande oppgjeret på ti år. Det inneber òg at alle dei 200.000 LO-medlemmene i LO-NHO-området kan bli tatt ut i streik dersom det blir brot.

Fakta om lønnsoppgjeret

* Lønnsoppgjeret er i år eit hovudoppgjer, noko som betyr at det ikkje berre skal forhandlast om lønn, men at alle ordningar i tariffavtalen er opne for revisjon.

* LO vedtok for første gong på ti år å gå for eit samordna oppgjer i staden for eit forbundsvist oppgjer, som er det normale. Det betyr at LO og NHO sentralt forhandlar, og at vedtaka blir bindande for alle forbunda.

* Forhandlingar om ei ny AFP-ordning, krav knytt til reise, kost og losji for tilsette som blir sende på oppdrag og auka kjøpekraft til alle grupper er venta å bli dei mest krevjande sakene i forhandlingane.

* Representantskapet i NHO har vedtatt at det er rom for maksimalt 2,7 prosent lønnsauke i år.

* Brot i forhandlingane kan føre til at alle dei 200.000 LO-medlemmene i LO-NHO-området kan bli tatt ut i streik.

* NHO har fått gjennom at medlemmene i Fellesforbundet må streike åleine dersom partane ikkje blir einige om krava knytt til reise, kost og losji, men dei andre medlemmene kan òg bli tatt ut i ein såkalla sympatistreik viss situasjonen skulle tilspisse seg.

* Privat sektor startar lønnsoppgjeret, mens staten fører an i dei etterfølgjande forhandlingane i offentleg sektor.

* Forhandlingane starta måndag 12. mars med frist til 22. mars. Meklingsfristen er sett til 7. april.

(©NPK)