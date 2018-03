LO og NHO sparka i gang lønnsoppgjeret 

innenriks

Med dei to delegasjonane trygt plassert rundt forhandlingsbordet i NHOs lokale overrekte Skogen Lund og Gabrielsen kvarandre dei respektive krava for oppgjeret.

Oppgjeret er det første samordna oppgjeret på ti år. Det inneber også at alle LOs 200.000 medlemmer i LO-NHO-området kan bli tatt ut i streik dersom det blir brot.

Partane har frist for å komme til semje innan 22. mars. Dersom ikkje, går oppgjeret til mekling med frist 7. april.

Vidareføring av AFP som ein avtalefesta ordning, auka kjøpekraft til alle, endringar i tenestepensjonsordninga og å sikre at arbeidsgjevar dekkjer meirutgifter til reise, kost og losji for tilsette på oppdrag er LOs hovudkrav i år.

For NHO vil det sentrale vere å sikre konkurransekrafta for norske bedrifter. Arbeidsgjevarsida har derfor gitt beskjed om at det ikkje er rom for meir enn 2,7 prosents lønnsvekst.

Hos arbeidstakarane har likevel oppgangstider i norsk økonomi skapt optimisme med tanke på eit romslegare oppgjer enn dei siste åra.

