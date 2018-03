KrF håpar på kvinneleg stortingspresident

innenriks

Torsdag vart det klart at Olemic Thommesen (H) trekkjer seg som stortingspresident etter at KrF sørgde for at det vart stortingsfleirtal mot Thommessen på grunn av byggjeskandalen.

Kristeleg Folkeparti meiner tida no er inne for å få ein kvinneleg stortingspresident.

– Eg ser i Høgres stortingsgruppe i dag at det er fleire kvinner som vil bli utmerkte presidentar. Det vil seie at dette er ei moglegheit, og eg hadde gjerne sett at Høgre hadde nominert ein kvinneleg president, seier KrF-leiar Knut Arild Hareide til NRK.

Noreg har ikkje hatt ein kvinneleg stortingspresident sidan Kirsti Kolle Grøndahl (Ap) hadde leiarstillinga frå 1993 til 2001. Ho er også Noregs hittil einaste kvinnelege stortingspresident.

– Det hadde gledd meg stort, og det er jo mange dyktige kvinner i alle parti på Stortinget, seier Kolle Grøndahl til NRK.

(©NPK)