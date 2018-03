Amedia betra resultatet med 200 millionar kroner

innenriks

Resultatet før skatt vart i fjor på 420 millionar kroner, mot 221 millionar kroner i 2016.

– Vi gler oss over eit svært sterkt resultat. Den økonomiske handlefridomen vi har skapt gjennom 2017 skal brukast til å levere endå betre produkt til glede for lesarar og annonsørar, seier Amedias konsernsjef Are Stokstad i ei pressemelding.

Amedias 63 lokalaviser hadde ved årsskiftet 160.000 heildigitale abonnentar. Det er ein auke på 45 prosent det siste året. Totalt auka talet på abonnentar med 4,3 prosent, mens inntektene frå abonnentane auka med 8,4 prosent.

– Veksten er resultatet av eit systematisk arbeid med å utvikle innhaldet i Amedias lokalaviser. Eit stadig betre digitalt tilbod har ført til at titusenvis har gjenoppdaga betydinga av ei god lokalavis. Landet rundt er Amedias aviser lokale allmennkringkastarar som leverer oppdaterte nyheiter døgnet rundt og direktesendingar frå hendingar, folkemøte, kultur- og sportsarrangement, seier Stokstad.

(©NPK)