Olemic Thommessen trekkjer seg som stortingspresident

– Eg har fått beskjed om at Kristeleg Folkeparti har trekt si støtte til meg som stortingspresident, og vil sjølvsagt derfor gå av i den rolla. Eg vil derfor legge til rette for at vi innan kort tid kan få valt ein ny president, sa Olemic Thommesen før Stortinget gjekk i gang med agendaen torsdag.

Kristeleg Folkeparti gav onsdag kveld beskjed til Høgre om at partiet ikkje lenger har tillit til Thomessen etter byggjeskandalen på Stortinget og dei enorme kostnadsoverskridingane. Partiet ber samtidig Høyre finne ein ny representant til vervet.

KrF-leiar Knut Arild Hareide er fornøgd med at den øvste ansvarlege i presidentskapet tar konsekvensen av at han ikkje lenger har tillit frå fleirtalet og går av.

– Svært alvorleg sak

– Det er ei avgjerd som vi forstår og som vi synest er ryddig av presidenten i den situasjonen vi no er i, sa Hareide under ein pressekonferanse i vandrehallen kort tid etter at Thommessen kunngjorde sin avgang.

Hareide omtalte byggjeskandalen på Stortinget som «ei svært alvorleg sak», og viste til tre betydelege kostnadsoverskridingar sidan den opphavlege ramma på 800 millionar kroner vart vedtatt, som bakteppe for at KrF ikkje lenger har tillit til Thommessen som president.

– Det viktigaste no er at vi gjer det vi kan for å få sluttført dette prosjektet. KrF vil bidra til ro og til å få gjennomført prosjektet, sa Hareide.

Kritisk til informasjon

Fleire parti har kravd Thommessens avgang etter den siste byggjesprekken på nesten 500 millionar kroner. Sidan regjeringspartia har stilt seg på Thommessens side, var KrFs stemmer avgjerande. Truleg er dei siste orienteringane rundt Thommessen rolle som byggherre avgjerande for at KrF kom til at partiet ikkje lenger har tillit til han som stortingspresident.

– Byggjesaka er og har vore ei vanskeleg sak for Stortinget. Eg håpar at det at eg no går av kan bidra til at vi får ro rundt saka og bringa den vidare i så måte, sa Thommessen før han klubba i gang den ordinære saksbehandlinga i stortingssalen.