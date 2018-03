Høgre foreslår stortingspresidentkandidat neste veke

innenriks

Torsdag varsla Olemic Thommessen (H) om at han fråtrer vervet som stortingspresident.

Då NTB snakka med Høgres parlamentariske leiar Trond Helleland etter avgangen, sa han at Høgre håpar å kunne presentere ein ny kandidat i neste veke.

– Stortingsgruppa vår må behandle dette, og første moglegheit er neste onsdag, seier han.

Partiveteran Michael Tetzschner har sagt at det er uaktuelt for han å etterfølgje Thommesen i vervet. Helleland opplyser at han vart kjent med at Thommessen planla å gå av onsdag.

– Når det ikkje er eit fleirtal i Stortinget som har tillit til Olemic, er avgang den einaste logiske konsekvensen, seier Helleland.

– Han var skuffa, men ikkje ubudd, seier Helleland, som sjølv gav Thommessen beskjed om den manglande støtta frå Stortinget.

(©NPK)