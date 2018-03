Anja Breien vil lage ny «Hustruer»-film

innenriks

Det opplyser Breien sjølv til Dagsavisen. Avisa skriv at Breien i januar fekk 270.000 kroner for å vidareutvikle manuset «Hustruer IV», og at ho måndag leverte ein søknad om støtte til å lage filmen.

– Så vidt eg kjenner til, finst det ingen seriar av denne typen frå nokon land, der ein følgjer dei same skodespelarane i dei same rollene laga med så langt mellomrom i tid, seier Breien om den prislønte filmserien som starta i 1975.

Då hadde Anne Marie Ottersen, Katja Medbøe og Frøydis Armand hovudrollene i ein film som blir sett på som eit viktig innspel til debatten i 70-åra om kjønnsroller.

Deretter kom Hustruer – 10 år etter i 1985. Medbøe døydde i 1996, same år som «Hustruer III» kom ut – det førebels siste bidraget til Breiens filmserie.

– Filmane mine viser verda frå ein kvinneleg synsvinkel. Kvinner utgjer halvparten av historiene i verda. Klart dei må forteljast, seier Anja Breien i intervjuet publisert i Dagsavisen.

