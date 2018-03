Oljefondet taper på å ikkje eige aksjar i klasevåpen og tobakk

innenriks

Det kjem fram i Oljefondets årlege rapport om avkasting og risiko, ifølgje Dagens Næringsliv (DN). Avisa omtalar figurar som viser korleis etiske omsyn har påverka avkastinga.

Her kjem det fram at tobakk og klasevåpen er dei to utestengde aksjetypane som trekkjer oljefondet mest ned. Mellom 2006 og 2017 har manglande innkjøp av slike aksjar redusert avkastinga med 0,1 prosentpoeng årleg i gjennomsnitt.

– Det er eit val. Ein får ei mindre diversifisert portefølje, men ein får tatt ut nokre selskap som det ikkje er politisk ønskeleg å eige, seier Oljefondets sjef Yngve Slyngstad til DN om retningslinjene.

Desse har også ført til sal av aksjar hos selskap grunna menneskerettar og kolproduksjon. Slike sal har redusert Oljefondets avkasting med 0,06 prosentpoeng i gjennomsnitt kvart år, ifølgje DN.

Det svarar til anslagsvis 20 milliardar kroner samla sett mellom 2006 og 2017. Oljefondet er det største statlege fondet i verda og hadde i februar ein antatt verdi på 8.260 milliardar kroner.

