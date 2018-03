Hareide: – Vi må ta ein rett konklusjon 

innenriks

Stortingsgruppa til KrF samla seg onsdag ettermiddag til gruppemøte på Stortinget. Øvst i saksbunken ligg utgreiinga om den gigantiske byggjesprekken på Stortinget som Thommessen heldt tysdag.

Fleire parti har kravd Thommessens avgang etter byggjeskandalen. Sidan regjeringspartia har stilt seg på Thommessens side, blir stemmene til KrFs avgjerande.

Første runde

Hareide ville onsdag ikkje seia noko om kva stemninga er i stortingsgruppa til KrF.

– Dette er første runden til gruppa i denne saka. Gruppa har heller ikkje ein konklusjon framfor seg å ta stilling til. Vi må ta ein rett konklusjon i denne saka, seier KrF-leiar Knut Arild Hareide til NTB på veg inn til gruppemøtet.

Samtidig innrømmer han at ansvaret tyngjer.

– Vi kjenner at det er eit visst vakuum no. Det er klart at når vi ikkje har kome til nokon konklusjon, så er det klart at det er to moglege utfall av denne saka. Det skapar spenning, seier han.

Samtidig avviser han at KrF driv eit politisk spel og er ute etter å hausta ein eventuell gevinst av å støtta Thommessen og ikkje påføra Høgre eit smerteleg nederlag.

Ikkje hestehandel

– Dette er ikkje ein del av eit samarbeidsspørsmål eller ein politisk hestehandel. Her handlar det om å gjera det vi meiner er rett, seier Hareide.

Michael Tetzschner frå Høgre kom onsdag med svært skarp kritikk av Stortingets presidentskap i ein kronikk i Aftenposten. Men dette vil ikkje ha noko å seia for vurderinga til KrF, ifølgje Hareide.

– Men det overraskar meg at Høgre vel å spela ut dette no, seier han.

– Kan det bli ro i denne saka så lenge Thommessen sit som stortingspresident?

– Det vil eg ikkje spekulera i no, seier Hareide.

