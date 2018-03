Støre: Naturleg at Thommessen trekkjer seg

innenriks

– Det er ikkje tryggande i lys av den faste leiinga som er nødvendig for å få avslutta dette prosjektet. Det er derfor naturleg at stortingspresidenten trekkjer seg, sa Støre då han kommenterte Thommessens utgreiing om byggjesprekken på Stortinget.

Støre minna om at eit samrøystes Storting etter Riksrevisjonens ramsalte kritikk i fjor sommar hadde bedt presidentskapet komme med korrekt og ikkje minst rettidig informasjon.

– Men vi høyrer ikkje lenger om tett og kontinuerleg kontakt. Vi høyrer igjen at administrasjonen ikkje har gitt kontinuerleg informasjon til presidentskapet. Vi høyrer ein president som forklarar at han ikkje er blitt informert. Det er ekko av det vi høyrde her i salen i fjor sommar, og det var dette Stortinget ville ha ei endring på, sa Støre.

