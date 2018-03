Fastlegane arbeider 55 timar i veka

innenriks

Det viser ei undersøking som Helsedirektoratet har fått utført på oppdrag frå departementet.

– Over 80 prosent av fastlegane arbeider meir enn reglane i arbeidsmiljølova om arbeidstid på maks 40 timar på sju dagar, konkluderer undersøkinga.

Samanlikna med ei undersøking Legeforeningens forskningsinstitutt gjorde for fire år sidan, har totalarbeidstida auka med sju timar i veka.

To tredelar av arbeidstida går føre seg ansikt til ansikt med pasientar og pårørande.

Nesten 1.900 fastlegar svarte på undersøkinga der dei registrerte tidsbruken sin på ei arbeidsveke. 34 prosent av dei har legevakt og desse brukar i snitt 20 timar i veka. Dette talet omfattar også dei som har bakvakt.

– Denne kartlegginga viser det som fastlegen har fortalt oss over lengre tid, at dei opplever at dei har fått lengre arbeidsdagar og auka oppgåver, seier helseminister Bent Høie (H), etter å ha fått rapporten.

– Vi er nøydde til å fornya og forbetra ordninga, konstaterer han.