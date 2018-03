Hydro byter områdesjef for å løyse Alunorte-krisa

innenriks

Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg har utnemnt finansdirektør Eivind Kallevik som mellombels leiar av Hydros aluminiumsraffineri i Alunorte, opplyser selskapet i ei børsmelding måndag morgon.

– Den utfordrande situasjonen ved Alunorte krev dedikert fokus og organisering utover operasjonell kompetanse og evner, seier Brandtzæg.

Hydro vil også engasjere eit internasjonalt anerkjent miljøkonsulentselskap til å utføre ein uavhengig gjennomgang av Alunorte.

For to veker sidan opplyste helsedepartementet i Brasil at det er registrert høge nivå av bly, natrium og andre skadelege substansar og at drikkevatn opp til 2 kilometer unna er ramma, skreiv avisa Rio Times. Hydro er av brasilianske miljømyndigheiter pålagt produksjonskutt på 50 prosent.

Hydro opplyste fredag til NTB at aluminiumsgiganten derimot ikkje har sett teikn til utslepp frå Alunorte. Pålegget frå domstolen kjem fordi Hydro ikkje har halde eit krav til basseng som samlar opp vatn, ifølgje Hydros kommunikasjonsdirektør Molland.

– Eit krav frå miljømyndigheitene er at deponia som samlar opp vatn og væske skal ha 1 meter avstand frå vasspegelen til toppen av bassenget. Etter kraftig nedbør har avstanden blitt for kort, og fordi vi ikkje nådde kravet på 1 meter innan fristen 26. februar fekk vi dette pålegget, sa han.

Hydro er Sør-Amerikas største aluminiumselskap etter at dei kjøpte det brasilianske gruveselskapet Vales aluminiumverksemd i den nordlege delstaten Pará i 2011. Alunorte er det største aluminaraffineriet i verda.

(©NPK)