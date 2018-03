Fjord1 har signert kontraktar for bygging av sju ferjer

innenriks

Fem av ferjene skal byggjast av det norske skipsverftet Havyard Ship Technology, mens to skal leverast av tyrkiske Cemre Shipyard. Alle ferjene er i verdstoppen når det gjeld innovasjon og miljø, og skal driftas med null- og lågutsleppsteknologi basert på elektrisk framdrift, melder Fjord1.

Dei fem fartøya som skal leverast av Havyard, har moglegheit for å frakte 50 personbilar og skal inn i ferjesambanda Kvanne-Rykkjem og Edøya-Sandvika i Nordmørspakka og Fedje-Sevrøy og Langevåg-Buavåg i Rutepakke 1, Hordaland. Dei to tyrkiskproduserte ferjene skal setjast inn i sambandet Seivika-Tømmervåg, og har ein kapasitet på 80 personbilar.

Sjølv om ein av leverandørane altså er frå Tyrkia, er Fjord1-direktør Dagfinn Neteland glad for at Fjord1 dei siste månadane har signert ei rekkje skipskontraktar med norske leverandørar.

– Vi ser at norske leverandørar er i første linje når det gjeld innovasjon på miljø og teknologi, noko som er avgjerande viktig for oss i Fjord1. I denne kontraktsprosessen var det fleire norske verft som leverte tilbod og som var med i finalerunden. Vi er svært glade for å sjå at dei norske verfta er blitt konkurransedyktige på pris, kvalitet og leveringstider på fartøya. Det er alltid gledeleg å skrive kontraktar med norske leverandørar som leverer godt, og forventningane våre er høge, seier Neteland.

Alle dei sju ferjene skal leverast hausten 2019. Forutan Havyard og Cemre, har Fjord1 leveranseavtalar med Fjellstrand AS på Nesodden og dei tyrkiske Tersan Shipyard og Sefine Shipyard.

(©NPK)