E-tenesta: Ny normalsituasjon i nord 

Etterretningssjef Morten Haga Lunde viser til at Russland under øvinga Zapad i fjor haust for første gong etter slutten på den kalde krigen for snart tre tiår sidan, overførte større militære forsterkingar til Kolahalvøya.

– Overføring av luftvernstyrkar og bakkebaserte, langtrekkjande presisjonsvåpen representerer ei endring der Russland i aukande grad nyttar militære middel for å sende politiske signal til Noreg og allierte nasjonar som trenar og øver i våre nærområde, sa Haga.

Han presenterte måndag E-tenestas ugraderte trusselvurdering for 2018.

– Denne utviklinga peikar i sum mot ein ny militær normalsituasjon i våre nærområde, sa Haga.

