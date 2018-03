Folketrygdfondet auka med 28 milliardar kroner i 2017

innenriks

Totalt auka kapitalen i Statens pensjonsfond Norge til 240 milliardar kroner i fjor.

– Vi er svært godt fornøgde med resultatet for 2017, både samla og for aksjar og renter kvar for seg, seier Lars Tronsgaard, konstituert administrerande direktør i Folketrygdfondet.

Avkastinga for aksjeporteføljen var på 19,3 prosent, mens avkastinga på renteporteføljen var 3,6 prosent. Mens aksjeporteføljen slo marknaden med 0,2 prosentpoeng, var avkastinga på renteporteføljen 0,8 prosentpoeng betre.

Dei siste ti åra er den gjennomsnittlege årlege avkastinga 7,5 prosent, noko som gir ei meiravkasting på 0,9 prosentpoeng i snitt per år.

– Som langsiktig og motsyklisk investor har vi over tid oppnådd høgare avkasting enn marknaden. Etter mange år med god avkast­ing må vi likevel vere førebudde på at det kan bli meir utfordrande i tida framover, seier Lars Tronsgaard.

Denne veka vart det også klart at Statens pensjonsfond utland – det såkalla oljefondet – fekk ei avkastning på 13,7 prosent, eller 1.028 milliardar kroner i 2017. Det er dobbelt så mykje som året før. Sidan oljefondet vart oppretta i 1996, har den samla avkastinga vore på 4.151 milliardar kroner.

Mens Statens pensjonsfond Norge blir forvalta av Folketrygdfondet, blir Statens pensjonsfond utland forvalta av Noregs Bank.

Folketrygdfondet tar sine investeringsvedtaka på sjølvstendig grunnlag innanfor rammene gitt av Finansdepartementet. Det er eit «lukka fond», noko som betyr at det ikkje kjem nye middel til, men at avkastinga blir lagt til fondet. Mandatet fastslår at forvaltninga skal ha høgast mogleg avkasting som mål.

