Utval foreslår å avskaffe formuesskatten

innenriks

– Det norske kapitalmarknaden ser i hovudsak ut til å fungere godt, men utvalet ser likevel potensial for forbetring på fleire område, seier utvalsleiar Aksel Mjøs.

Han har leidd det såkalla Kapitaltilgangsutvalet som torsdag leverte si utgreiing til næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H). Utvalsarbeidet var ei direkte oppfølging av industrimeldinga til regjeringa i fjor.

– Bedrifter over heile landet, i alle bransjar og i alle fasar treng tilgang til lån og investeringar. Denne utgreiinga gir oss eit godt grunnlag for å vurdere korleis kapitalmarknaden fungerer, og om den kan eller bør fungere endå betre, seier Røe Isaksen.

Mjøs er førsteamanuensis ved Noregs handelshøgskole og styreleiar i Kavlifondet. Saman med dei åtte andre utvalsmedlemmene meiner han altså at det er fullt mogleg å legge til rette for at kanaliseringa av pengar til norske bedrifter som er i startgropa og i andre fasar, blir forbetra.

Utvalet meiner blant anna at formuesskatten gjer at tilgangen på kapital blir redusert. Ei mogleg løysing er derfor å eventuelt erstatte den med andre skattar som kan ha mindre negative effektar på kapitaltilgangen. Utvalet foreslår også å opne for at ordninga med aksjesparekonto også kan omfatte unoterte aksjar.

Andre foreslåtte tiltak er å legge til rette for at pensjonsspararar skal kunne ta auka risiko i pensjonssparing og at meir av kapitalen som er plassert i stiftingar kan bidra med meir finansiering til norske bedrifter.

(©NPK)