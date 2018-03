Reinare luft når Hurtigruten blir kopla på landstraum i Bergen hamn

innenriks

MS Spitsbergen er det første i den 125 år lange historia til Hurtigruten som slår av dei forureina, dieseldrivne motorane og i staden koplar seg til straum produsert på vasskraft når skipet legg til kai i Bergen hamn.

Hamna i Bergen er først i landet med landstraum til skipa til reiarlaget, og seinare i år følgjer resten av skipsflåten til Hurtigruten etter. For kvart av skipa til reiarlaget som koplar seg på landstraumanlegget i Bergen, sparar ein miljøet for 150 tonn CO2 og 2,5 tonn NOx årleg.

– Vi treng tiltak som dette. Landstraum betyr reinare byluft og lågare klimagassutslepp. Her har både Bergen hamn, Hurtigruten og Enova spelt ei viktig rolle. Eg ser no fram til at vi byggjer ut landstraum ved stadig fleire kaiar i norske hamner, seier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Når heile Hurtigruten-flåten er ombygd til å ta imot landstraum, vil utsleppa i Bergen åleine bli redusert med 27 tonn NOx og nesten 1.600 tonn CO2 i året.

– For Bergen Hamn er dette eit viktig steg på veg mot målet om ei berekraftig hamn. Vi håpar no at andre hamner langs kysten også vil byggja ut landstraumanlegg slik at Hurtigruten kan få god effekt av investeringane dei har gjort, seier hamnedirektør Johnny Breivik i Bergen hamn.

– Dette er ein milepæl. Det er bra for hamnene, det er bra for Hurtigruten – og ikkje minst er det bra for innbyggjarane i Bergen og dei andre byane langs kysten. Vi er glade for at Bergen hamn viser veg, seier konsernsjef i Hurtigruten, Daniel Skjeldam.

(©NPK)