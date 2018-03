Ny pris til Cecilie Løveid

innenriks

Løveid var ein av fem som fekk prisar då litteraturkritikarprisane vart delte ut av Norsk kritikarlag i Litteraturhuset torsdag. Løveid fekk prisen for beste skjønnlitterære vaksenbok.

«Vandreutstillinger» er ei samling dikt om kunst og kunstnarar, deira liv eller verk, skriv forlaget hennar, Kolon, på si nettside.

Kritikarprisen for beste barne- og ungdomsbok gjekk til Magnhild Winsnes for «Hysj». Anne Bitsch fekk sakprosaprisen for «Går du nå, er du ikkje lenger min datter», og Øystein Vidnes fekk prisen for beste omsetting for «Tre kvinner».

Carina Elisabeth Beddari vart Årets litteraturkritikar 2018 for sin innsats som kritikar i Morgenbladet.

Prisen er eit trykk av Håkon Gullvåg.

