Lovfestar norskkrav for barnehagetilsette

innenriks

Forslaget som vart fremma av regjeringa og som torsdag vart behandla på Stortinget, inneber at personar som ikkje har norsk eller samisk som morsmål må avleggje ein norskprøve for å kunne jobbe i barnehage.

– Det er viktig at tilsette med minoritetsbakgrunn har tilstrekkelege norskkunnskapar for å kommunisere godt med foreldre, barn og kollegaer. For mange barn startar på skulen med så svake norskkunnskapar at dei ikkje kan følgje normal undervisning, seier Høgres Mathilde Tybring-Gjedde til NTB.

Alle partia på Stortinget stiller seg bak norskkravet, men Tybring-Gjedde meiner satsinga på auka etter- og vidareutdanning bør fortsette. SVs Mona Fagerås vil gå endå lenger.

– Språkkravet burde gjelde for assistentar i skulen og SFO også, ikkje berre i barnehagen. Men for å få dette til å fungere er det nødvendig med betre opplæring, seier ho.

I Utdanningsdirektoratets spørjeundersøking til barnehagesektoren i 2015, oppgir 562 barnehagar å ha minst éin tilsett med eit anna førstespråk enn norsk. Det er om lag 6.000 barnehagar i her i landet.

Lovforslaget som no blir vedtatt, gjer unntak for personar med svensk eller dansk som førstespråk. Dessutan blir det innført ei unntaksordning som inneber at barnehageeigar kan tilsetje personar som ikkje oppfyller kravet til norskprøve, dersom dette er pedagogisk forsvarleg.

(©NPK)