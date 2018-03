Kraftig auke i OBOS-prisane i februar

innenriks

Auken er stor samanlikna med i fjor, då OBOS-prisane på landsbasis steig med 0,7 prosent frå januar til februar.

Prisoppgangen i februar kjem etter at prisane i januar steig med 1,1 prosent.

– Det er positivt at prisveksten held fram i februar og at han er sterkare enn prisveksten på same tidspunktet i fjor, seier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i ei pressemelding.

I februar var den gjennomsnittlege kvadratmeterprisen for brukte OBOS-bustader i Noreg på 51.343 kroner. Det er 2,6 prosent høgare enn i januar. Februar-prisane er likevel 8,7 prosent lågare enn i februar i fjor.

– Vi opplever at bustadkjøparane er tryggare på framtidsutsiktene og meir optimistiske når dei skal ta ei avgjerd om å kjøpa. Likevel er det for tidleg å trekkja nokon endelege konklusjonar om bustadmarknaden allereie har snudd. Vi har tidlegare spådd at endringa vil koma fram mot sommaren, men viss denne trenden held fram, kan det tyda på at bustadmarknaden vil snu noko tidlegare, seier Siraj.

