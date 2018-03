Hydro pålagt å kutte produksjonen i Brasil på grunn av forureining

innenriks

Det føderale brasilianske miljødirektoratet IBAMA har dessutan pålagt Hydro å mellombels innstille drifta av eit raudslamdeponi.

Bakgrunnen er at kraftig nedbør skal ha ført til lekkasje frå Alunorte ut i elva og forureina vatnet der.

– Hydro vurderer no kva konsekvensar rettsavgjerda kan få for drift og økonomi, for kundane til selskapet og for dei tilsette ved Alunorte, som ligg i regionen Barcarena i delstaten Pará, melder selskapet i ei børsmelding torsdag morgon.

Alunorte er det største aluminaraffineriet i verda med rundt 2.000 tilsette og ein berekna kapasitet på 6,3 millionar tonn i året. Hydro eig 92,1 prosent i Alunorte.

