Attval på alle i Høgre-toppen

innenriks

Som venta fortset Erna Solberg som partileiar, til liks med første nestleiar Jan Tore Sanner og andre nestleiar Bent Høie. Også leiaren i Høgres kvinneforum, Tina Bru, og andre medlemmer av arbeidsutvalet og sentralstyret er innstilt attvalt.

– Høgres samla leiing er eit svært sterkt lag, der personane utfyller kvarandre godt og er i stand til stake ut ein tydeleg kurs for partiet, seier leiar i valkomiteen Svein Flåtten.

Han legg til at fleire av politikarane som no er foreslått attvalt, vart valt til sine verv for første gong for berre to år sidan.

Erna Solberg har vore partileiar i Høgre sidan 2004.

