11.100 flyktningar busette i norske kommunar i fjor

Totalt har 50.000 flyktningar fått nye heimar i Noreg ved hjelp av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) dei fem siste åra.

– Det er eit godt samarbeid mellom Imdi og kommunane om busetjing av flyktningar, og det gir resultat. Vi buset raskare, og dermed går ventetida og talet på flyktningar i mottak ned. No må vi sørgje for at flyktningane kjem i jobb og blir ein del av lokalsamfunnet, seier direktør Libe Rieber-Mohn i Imdi i ei pressemelding.

I 2016 vart nærmare 15.300 flyktningar busette i Noreg. Dermed var det i fjor ein nedgang på 4.200 flyktningar som vart busette.

Direktoratsdirektøren oppfordrar kommunane til å halde oppe tilbodet til dei busette flyktningane, trass i at det no kjem færre flyktningar til Noreg enn tidlegare.

– Det lønner seg å investere i integrering. Dersom flyktningane blir ståande utanfor arbeidslivet, vil det merkast på fleire av utgiftspostane til kommunen. Vi veit også at situasjonen fort kan snu, og at busetjingsbehovet kan auke raskt. Då er det viktig at integreringstiltak og kompetanse er på plass, seier Libe Rieber-Mohn.

