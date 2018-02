Ti arrestert i aksjon mot reinhaldsfirma i Oslo

innenriks

– På bakgrunn av mistanke om omfattande bruk av ulovleg arbeidskraft aksjonerte politiet tysdag 27. februar mot eit reinhaldsfirma i Oslo og greip ti personar. Politiet har følgt verksemda til reinhaldsfirmaet over ein periode og valde tysdag å aksjonere, opplyser politiadvokat Marianne Aune ved felles eining for utlending og forvalting i Oslo politidistrikt i ei pressemelding.

Ho fortel at eit ektepar i 40-åra er sikta for omfattande bruk av ulovleg arbeidskraft.

– Mannen har stått som leiar av firmaet, men politiet har god grunn til å tru at kvinna har vore medverkande. Dei åtte andre som vart gripne, er sikta for brot på utlendingslova. Det er også grunn til å tro at dei som har jobba ulovleg, har tatt jobbar utanom firmaet, seier politiadvokaten.

Tre av dei sikta blir framstilte for fengsling onsdag.

Politiet gjennomførte tysdag fleire avhøyr og fortset med avhøyr onsdag. Aune opplyser at siktingane kan bli utvida.

– Verksemda til firmaet har gått føre seg over lengre tid, og det kan vere hundrevis av aktørar som har nytta seg av selskapet, seier Aune.

– Firmaet har verka profesjonelt, og mange av dei som har brukt selskapet, har nok ikkje skjønt at dei har vore med på å bruke ulovleg arbeidskraft, seier ho.

Firmaet har ifølgje politiet profilert seg i Oslo og Stor-Oslo. Etterforskinga av selskapet er ein del av Oslo-politiets arbeidet mot arbeidslivskriminalitet og er ein del av arbeidet til det såkalla A-krimsenteret.