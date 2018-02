Solberg: Thommessens skjebne er Stortingets ansvar

innenriks

– Eg skal ikkje kommentere slike spørsmål av respekt for at det er Stortinget som skal behandle saka, og det er Stortingets gjennomgang av denne saka som er avgjerande for kva avgjerder ein tek, sa Solberg til journalistar i vandrehallen på Stortinget onsdag.

Nokre timar tidlegare hadde Thommessen gjort greie for finanskomiteen og dei parlamentariske leiarane på Stortinget om den siste byggjesprekken på nærmare ein halv milliard kroner.

– Bør ikkje ein sprekk av slike dimensjonar få politiske konsekvensar, ville ein journalist vite.

– Det er viktig å gå gjennom årsakene til sprekken, kva som har skjedd og kvifor, før ein tek avgjerder, seier Solberg.

– Bør ikkje slike feil få personlege konsekvensar?

– Eg er først og fremst opptatt av at feil blir retta opp og ikkje tekne opp att. Så er det Stortingets ansvar å gå gjennom saka, fastslår statsministeren.

