Noreg skal ta imot 1.000 flyktningar frå Kongo

Til saman er kvoten for 2018 på 2.120 plassar. I eit brev frå Justisdepartementet til Utlendingsdirektoratet er kvotane fordelt slik:



* 700 flyktningar frå Syria i Libanon.

* 1.000 frå Den Demokratiske Republikken Kongo (DRC) i Uganda

* 300 frå Libya.

I tillegg kjem 120 opne plassar.

I brevet frå Justisdepartementet heiter det at det er ein føresetnad at Politiets tryggingsteneste og Politiets utlendingseining deltar i uttakskommisjonane for å velje ut syriske flyktningar og flyktningar som blir evakuerte frå Libya.

Justisdepartementet skriv også at dei vil legge til grunn ei balansert familiesamansetjing med omsyn til størrelsen på familiane Noreg skal ta imot.

Regjeringa foreslo i sitt budsjettforslag å ta imot 1.120 kvoteflyktningar, men opposisjonen auka talet med 1.000 personar under budsjettbehandlinga i Stortinget.

Overføringsflyktningar (kvoteflyktninger) er personar som vanlegvis er registrerte som flyktningar hos FNs høgkommissær for flyktningar (UNHCR), men som av ulike grunner ikkje kan få ei varig løysing i det landet dei oppheld seg i.

