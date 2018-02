Noreg fortset styrkebidrag i Irak

innenriks

– Mandatet for vårt bidrag i Irak går ut i mars. Vi har varsla Stortinget om at vi forlenger bidraget ut året, seier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) til NTB.

Han seier at sjølv om IS er territorielt nedkjempa, er dei ikkje borte.

– Det er viktig for oss å bidra ei stund til for å stabilisere situasjonen, seier han,

Det norske styrkebidraget vil omfatte om lag 110 personar frå Hæren og Forsvarets spesialstyrkar.

– Vi fortset med 50 personar frå spesialstyrken, 60 frå Hæren, og i tillegg skal vi stille ei kirurgisk eining på 20 personar til disposisjon i seks månader, seier Bakke-Jensen.

Han seier at dei ser for seg å trappe ned i løpet av året, men understrekar at det er situasjonen på bakken som avgjer.

– Det blir lagt opp til at det kan bli ei nedtrapping av det norske styrkebidraget i løpet av året, avhengig av behovet til koalisjonen og endringar i sikkerheitssituasjonen.

Ifølgje Bakke-Jensen er koalisjonen no inne i ein overgangsfase, der den internasjonale støtta blir dreidd frå krigføring mot IS til kapasitetsbygging av irakiske styrkar.

– Iraks sikkerheitsstyrkar har hatt ei imponerande utvikling sidan 2014, men mange avdelingar treng framleis opplæring. I tillegg er det behov for å byggje opp nye einingar, seier forsvarsministeren.

Det norske nærværet i Jordan for logistikk- og stabsstøtte til operasjonane fortset. Noreg vidarefører også eit avgrensa tal på stabsoffiserar i kommandostrukturen til koalisjonen.

