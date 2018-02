NHO nektar LO streikerett på kost-, losji- og reisekrav

innenriks

Det vart klart då NHOs representantskap vedtok si forhandlingsfullmakt onsdag. Vedtaket kjem dagen etter at LO vedtok sine krav i lønnsoppgjeret. Der bestemte LO seg for eit samordna oppgjer for å sette den samla styrken til heile organisasjonen bak sine krav om betre pensjon og høgare lønn, og Fellesforbundets særkrav knytt til dekning av reise-, kost- og losjiutgifter for arbeidstakarar som blir sende på oppdrag.

– Vi går med på eit samordna oppgjer slik LO ønsker med den avgrensinga at dei andre LO-forbunda ikkje kan bli tatt ut i streik på spørsmålet om reise, kost og losji, seier NHO-leiar Kristin Skogen Lund til NTB.

– Denne saka er ei sak mellom Norsk Industri og Fellesforbundet og må handterast av dei. Dersom ikkje LO går med på det, må vi heller falle tilbake på forbundsvise oppgjer, seier Skogen Lund.

Under LOs representantskapsmøte tysdag uttrykte fleire store forbund, med Handel og Kontor i spissen, at dei er klare til å stå skulder ved skulder med Fellesforbundet for å kjempe gjennom krava knytt til reise, kost og losji.

Ifølgje Fellesforbundet er det eit aukande problem at selskap opprettar reine postkassebedrifter rett utanfor ein arbeidsstad for å sleppe unna desse utgiftene. Dermed veltar ein utgiftene over på arbeidstakarane.

– NHO ønsker ikkje eit arbeidsliv der bedriftene etablerer seg på nytt kvar tredje månad for å unngå reise-, kost- og losjireglane. Vi ønsker eit trygt arbeidsliv med føreseielege arbeidsforhold. Samtidig må vi unngå reglar som hindrar eller avgrensar fridomen til å etablere bedrifter i den hensikt å skape arbeidsplassar og verdiar, heiter det i fråsegna frå NHOs representantskap.

– Eg har tru på at Norsk Industri og Fellesforbundet vil finne fram til ei løysing som balanserer hensyna vi må ta og er einige i at dette blir løfta inn i eit samordna oppgjer, seier Skogen Lund.

