Forsikringsselskap opnar eigen frosttelefon

innenriks

Det er første gong det blir oppretta ein slik frosttelefon, opplyser forsikringsselskapet.

– No opnar vi denne direktelinja for at det skal bli enklast mogleg å komme i kontakt med våre ekspertar, seier informasjonsdirektør Jon Berge i If.

Ifølgje If har kundar denne veka meldt inn både skadar på vassrøyr og om bilar som treng starthjelp. Forsikringsselskapet fryktar spesielt ei bølgje av vass-skadar.

– Steng hovudstoppekranen

Mange av vasskadane vinterstid kjem som følgje av at kulda trekkjer inn og forårsakar frostskadar på vassleidningar som ligg i kalde og trekkfulle delar av bustaden. Når vatnet i røyra frys, aukar det i volum og gjer at røyra lett sprekk. Dette fører ofte til store vass-skadar i bustaden.

Dei fleste frostskadar skjer dei første dagane av ein kuldeperiode, ofte fordi ein ikkje er godt nok førebudd.

– Talet på skadar under frostperiodar kan reduserast betydeleg dersom huseigarar stenger hovudstoppekranen når dei reiser bort og sørgjer for å ha tilstrekkeleg varme i alle rom med røyropplegg, seier Berge.

Pass på hytta

Frostskadar i samband med vassinstallasjonar er blant dei vanlegaste skadane på hytter i Noreg. Men når det er sprengkulde blir også risikoen for brann større. Forsikringsselskapet Frende listar opp ei rad ting ein må vere oppmerksam på når ein kjem til hytta.

Å fjerne støv frå elektriske omnar er viktig og ein bør aldri tørke klede på omnen, verken heime eller på hytta. Det er også viktig å avgrense bruken av vifteomn.

– Vi rår alle til å sjekke røykvarslarane kvar gong dei kjem til hytta. Den kan ha gitt frå seg lydsignal om dårleg batteri mens du var borte, seier Øystein Olsen, senior storskadekonsulent i forsikringsselskapet.

I tillegger åtvarar forsikringsselskapet om at det er viktig å grave fram vindauge, som er rømmingsvegar. I tillegg må ein passe på å grave fram lufteventilar og pipe for å unngå at luftvegar blir blokkerte.

