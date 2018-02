Forsikringsselskap åtvarar mot brann når du fyrer med ved

innenriks

Vinteren har sett sitt preg på landet i det siste, og i takt med lågare temperatur aukar vi gjerne temperaturen innandørs. Men når ein fyrer for livet, aukar også faren for brann, åtvarar forsikringsselskapet Tryg Forsikring.

– Det er sprengkulde, og i Bergen blir det meldt om tomme vedlager i butikkane. Vi veit at folk fyrer meir enn elles. Når vinteren allereie er høgsesong for pipebrann, er det god grunn til å be folk vere ekstra forsiktige, seier direktør Espen Opedal i Tryg Forsikring.

Opedal kjem med desse råda om ting du bør vere obs på når du fyrer i omnen:

– Ikkje bruk bensin, parafin eller brannfarlege væsker til opptenning. Bruk gjerne opptenningsbrikettar. Fyr med tørr ved. Det gir to til tre gonger så mykje varme som rå ved og samtidig lite sot i eldstad og skorstein.

I tillegg understrekar Opedal at det er viktig å ha god trekk under oppfyring og sleppe frisk luft inn i huset under oppfyringa for å raskare starte forbrenninga i omnen.

– Store mengder ved kombinert med lite trekk, gir dårleg varme og dannar beksot i skorsteinen. Dette kan føre til pipebrann. La veden brenne heilt ut til det berre er glør igjen i botnen, før du legg i ny ved, åtvarar Opedal.

Han legg også til at det er viktig å ikkje tørke klede eller sette anna brennbart materiale rett på omnen.

(©NPK)