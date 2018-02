Asheim fredar Thommessen – førebels 

innenriks

– Førebels meiner eg det, svarar Asheim på direkte spørsmål om Thommessen er rett mann på rett stad.

– No må vi få gått grundig gjennom saka og ta dette med kostnadssprekken og korleis vi skal hente inn pengane. Så får Stortinget som heilskap ta stilling til ansvar etter kvart.

Asheim viser til at saka førebels ikkje har hamna på bordet til finanskomiteen, og at ein no ikkje toler fleire overraskingar i form av nye overskridingar.

– Så lenge vi ikkje har all informasjon og har fått gått grundig gjennom den, er det litt tidleg å ta ei avgjerd på den typen spørsmål, seier han om tilliten til Thommessen.

