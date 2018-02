33-åring dømt til ni og eit halvt års fengsel for knivdrap i 2002

innenriks

I tingretten vart den tiltalte dømt til fengsel i ti og eit halvt år, men han anka dommen. Fengselsstraffa lagmannsretten har komme fram til, er altså eitt år lågare.

33-åringen er også dømt til å betale til saman 480.000 kroner i oppreisingserstatning til Bråtens etterlatne.

Drapet var lenge ei av dei store uløyste drapsgåtene i Noreg. I 2016 førte nye analysar av DNA-spor til eit gjennombrot i den då 14 år gamle saka. DNA-sporet vart funne på ei knivslire på åstaden der 23 år gamle Bråten vart funnen drepen med eit 6,5 centimeter djupt knivstikk i brystet.

Sporet førte til at ein no 33 år gammal mann vart arrestert i november same år. Som følgje av forklaringa hans vart også ein annan mann arrestert dagen etter. Dei to var høvesvis 18 og 16 år gamle då Bråten vart drepen på veg heim til bustaden sin i Nordahl Bruns gate i Oslo sentrum.