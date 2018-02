Utval skal hindre nye Nobel-flokar på Stortinget

innenriks

– Debatten rundt oppnemning av medlemmer til Nobelkomiteen viste tydeleg at det er behov for ei klargjering, sa Framstegspartiets Morten Wold då Stortinget tok forslaget frå partiet hans opp til debatt tysdag.

Presidentskapet stiller seg bak forslaget om å sette ned eit utval, og det vil dermed få fleirtal. Kven som skal sitte i utvalet, kva som blir det konkrete mandatet og når anbefalingane skal komme er enno ikkje avklart.

I representantforslaget frå Frp blir det foreslått at eigne kvalifikasjonskrav bør vurderast for val til nemnder, råd og komitear som Nobelkomiteen, Riksrevisjonen, Norges Banks representantskap og Ombudsnemnda for Forsvaret.

Då debatten om Carl I. Hagen kunne veljast til Nobelkomiteen som vararepresentant til Stortinget, vart avslutta med negativt resultat for Frp-nestoren i Stortinget før jul, vart det samtidig vedtatt å greie ut om internasjonale leiarverv er i samsvar med å vere medlem av Nobelkomiteen.

Denne utgreiinga, som i særleg grad blir knytt til Europarådets generalsekretær og nobelkomitémedlem Thorbjørn Jagland, vil ifølgje presidentskapet inngå i arbeidet som Stortingets nye utval skal gjere.

(©NPK)