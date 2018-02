innenriks

YS vart samd med arbeidsgivar tidlegare på dagen.

– Eg er fornøgd med at meklinga med LO og YS for Bane Nor førte fram, slik at vi unngjekk ein streik som ville ramma togpassasjerar og kundar av jernbanen, seier administrerande direktør Anne-Kari Bratten i Arbeidsgiverforeningen Spekter.