Søreide ser fem utfordringar ved brexit

– Brexit betyr endringar i vårt forhold til Storbritannia, men ikkje til EU. Vi har ei felles interesse av at utmeldinga skjer på ein ordna måte, sa Søreide i si utanrikspolitiske utgreiing for Stortinget tysdag.

Ho slo fast at det er viktig at Noreg får på plass same overgangsordning, til same tid, som den som blir avtalt mellom EU og Storbritannia. I tillegg meiner regjeringa at Noreg skal ha dei same ordningane for relevante delar av utmeldingsavtalen.

– Særleg gjeld dette norske borgarar i Storbritannia og deira opparbeidde rettar, og for britiske borgarar i Noreg, sa Søreide

Utfordring nummer tre er ifølgje regjeringa å etablere så tette og omfattande relasjonar som mogleg med britane.

– For det fjerde følgjer vi nøye med når EU utviklar eventuelle nye samarbeidsformer med tredjeland i kjølvatnet av brexit, særleg innanfor utanriks- og sikkerheitspolitikken og på justisområdet, sa Søreide.

Den femte utfordringa er knytt til eit scenario der EU og Storbritannia ikkje blir einige om ein utmeldingsavtale, sa utanriksministeren.

